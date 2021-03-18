Потребители считают разработку ПО для обращения "зеленых" сертификатов преждевременной

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Разработка программного обеспечения для выдачи и обращения "зеленых" сертификатов в России в настоящее время преждевременна по причине отсутствия нормативной базы в стране и параметров трансуглеродного налога в Евросоюзе. Об этом говорится в письме директора ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ) Василия Киселева на имя главы ассоциации "Совет рынка" Максима Быстрова (ТАСС ознакомился с копией документа).

"Разработка дорогостоящей системы учета выдачи и обращения зеленых сертификатов в отсутствие утвержденной нормативной правовой базы в России, а также конкретных норм и методик Евросоюза в области трансграничного углеродного регулирования (ТУР) преждевременна и нецелесообразна", - отметил Киселев, добавив, что техническое решение данного вопроса при наличии неопределенностей несет угрозу значительных дополнительных расходов.

Глава СПЭ уточнил, что законопроект, разработанный Министерством энергетики РФ, не предусматривает компенсации платежей за оборот "зеленых" сертификатов для тех потребителей электроэнергии, на чьи средства создается ВИЭ-генерация. По этой причине финансировать разработку ПО для оборота таких документов за счет всех участников оптового энергорынка, в том числе потребителей, не представляется возможным.

Киселев выступил с предложением профинансировать создание софта за счет добровольных имущественных взносов заинтересованных участников рынка или путем получения государственной услуги по выдаче и обращению сертификатов.