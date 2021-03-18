Сбербанк 23 марта начнет выплаты вкладчикам Форбанка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского Форбанка, у которого Банк России отозвал лицензию 12 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

"Агентство 23 марта 2021 года, то есть на 7-й рабочий день после наступления страхового случая, начнет выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Форбанк", через банк-агент ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении агентства.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 12 марта 2021 года. В АСВ отметили, что Сбербанк будет принимать заявления, иные необходимые документы и выплачивать возмещения вкладчикам КБ "Форбанк" не менее одного года.

Банк России приказом от 12 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ РФ, Форбанк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На 1 февраля 2021 года кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе РФ.