Власти США заявили, что внедренного через ПО SolarWinds вируса нет в сетях правительства

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вирус, внедренный через программное обеспечение (ПО) Orion фирмы SolarWinds, больше не присутствуют в компьютерных сетях правительства США. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Брэндон Уэлс.

На слушаниях в комитете Сената Конгресса США по внутренней безопасности и правительственным делам его спросили, остается ли до сих пор вирус в американских сетях. "CISA работает с каждой из пострадавших госструктур с целью убедиться, что они восстанавливают свои [компьютерные] сети. Это дает нам определенную степень уверенности в том, что злоумышленник больше не присутствует [в сетях]", - отметил и.о. руководителя агентства, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США. По его словам, хакерские атаки "противников США настолько тщательно продуманы", что американские "традиционные системы защиты не смогли их предотвратить".

Однако, продолжил Уэлс, власти намерены усовершенствовать методику обеспечения безопасности в киберпространстве. "Понимание того, кто проводил эту деятельность, почему и как, поможет нам предложить на рассмотрение как можно более широкий спектр ответных мер", - добавила также выступавшая на слушаниях исполняющая обязанности помощника директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Югорец.

"Мы считаем это наиболее действенным, когда можно в деталях и максимально прозрачно рассказать, как именно наши противники вели эту деятельность и, в конечном итоге, кто за этим стоял. Мы продолжаем работу над поиском информации по этому вопросу", - подчеркнула она.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.