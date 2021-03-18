Индексы Мосбиржи и РТС 18 марта снизились на 0,09% и 0,33%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг двигался разнонаправленно, пытаясь сформировать отскок после резкого снижения накануне. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, до 3504,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,33%, до 1488,72 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:43 мск вырос на 0,52%, до 74,16 рубля, евро - на 0,18%, до 88,4 рубля.

"Первая эмоциональная реакция рублевых активов на обострение санкционной проблематики из-за заявлений президента США завершилась, сохранив лишь фоновое сдерживающее влияние на покупателей", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Однако в глобальном разрезе настроения также остаются неустойчивыми.

"ФРС ожидаемо сохранила уровень ставок без изменений, отметив сдержанность инфляционных рисков в этом году. Вместе с тем доходность 10-летних облигаций США продолжила рост, превысив уровень 1,7%. Еще одна причина для осторожности на рынках - проблемы с вакцинацией и угроза третьей волны в Европе", - добавил Бахтин.

Цены на нефть на этом фоне продолжили сползать в направлении $65, за уходящий день ближайший фьючерс Brent потерял около 3,6%.

Рынок акций

В плюсе продолжают удерживаться акции "Магнита" (+3,11%). "Бумага сумела пробить обозначенный накануне рубеж на уровне 5 335 рублей, прошла через 5 400 рублей и спокойно торгуется возле 5 443 рублей. Среднесрочный "боковик" сломлен, новая цель роста располагается на уровне 5 535 рублей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также неплохо себя чувствуют акции металлургов от "Русала" (+3,44%) и "ТМК" (+3,79%) до "НЛМК" (+1,65%).

В аутсайдерах торгов находятся бумаги "Яндекса" (-2,53%). "Поводом для продаж стала новость о том, что двадцать российских компаний выразили недовольство "дискриминационной политикой "Яндекса" в онлайн-поиске", написав обращение в Федеральную антимонопольную службу", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

К коррекции вниз перешли и расписки TCS (-2,83%), которым так и не покорился мартовский пик 4 625 рублей. "В рамках локального снижения бумага может отойти к 4 250 рублей, но ее среднесрочные перспективы так же сильны, как и ранее. Цель остается около 4 750 рублей", - добавила Бодрова.

Прогноз на 19 марта

В конце недели может наблюдаться сдержанная динамика торгов и индексы могут двигаться в боковом формате, полагает Александр Бахтин. "В условиях ожидания конкретики по анонсированным США санкционным инициативам, в целом неоднозначного внешнего фона, а также в свете высоких ценовых уровней, достигнутых за последнее время отечественными акциями, часть инвесторов может предпочесть зафиксировать прибыль, покупки могут носить выборочный характер", - добавил эксперт.

В пятницу также состоится заседание Банка России, базовый прогноз - сохранение ставки без изменений, при этом рынок будет ждать комментарии регулятора.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу - 3 470-3 450 пунктов, курс рубля к доллару - вблизи 74.

Александр Осин также полагает, что завтра преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 450 - 3 550 пунктов, а также 73,40 - 74,60 рубля и 87,30 - 89,05 рубля соответственно.