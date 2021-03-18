Лукашенко сделал Парк высоких технологий контрольным органом в сфере цифровых финансов

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил администрацию Парка высоких технологий (ПВТ) полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы государства.

"Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов. Это предусмотрено подписанными 18 марта декретом и указом", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что документы разработаны в соответствии с решением, принятым 16 марта на совещании у главы государства о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

16 марта Лукашенко поддержал инициативу наделить Парк высоких технологий контролирующими функциями в сфере криптобирж и цифровых знаков. По словам первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, в соответствии с общеевропейскими правилами республика должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ и криптобирж.

На совещании Лукашенко сообщил, что в целом готовится комплексный указ, касающийся сферы цифрового развития страны, который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. Этот вопрос планируется рассмотреть летом на отдельном совещании. Ранее в Белоруссии обсуждался вопрос о создании министерства цифровой экономики.