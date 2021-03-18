"Совкомфлоту" рекомендуют направить 15,8 млрд рублей на дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал направить на дивиденды за 2020 год 15,8 млрд рублей, сообщает группа со ссылкой на главу совета директоров Сергея Франка.

"Учитывая исключительно высокую конъюнктуру фрахтового рынка в первой половине 2020 года, совет рекомендовал направить на выплату дивидендов 15,8 млрд рублей, что соответствует прогнозу в инвестиционном меморандуме компании. Совет исходит из того, что все суда, включенные в текущую программу обновления флота, обеспечены долгосрочными тайм-чартерными контрактами и необходимым финансированием", - сказал Франк, слова которого приводятся в пресс-релизе "Совкомфлота".

Группа в 2020 году увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 18,4%, до $266,9 млн. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте выросла на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,351 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос на 9,8%, до $903,4 млн, а рентабельность по EBITDA выросла на 1,9 пункта, до 66,9%.

По словам Франка, в 2020 году компания укрепила позиции в наиболее значимых сегментах бизнеса - в первую очередь, в сегменте морской транспортировки СПГ.

IPO "Совкомфлота"

В октябре 2020 года группа провела первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 38 млрд рублей (что эквивалентно $480 млн на момент размещения). Доля акций "Совкомфлота" в свободном обращении составляет 15,6%, РФ владеет 82,8% акций группы, доля квази-казначейских акций составляет 1,6%.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. "Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (Охотское море), "Варандей" и "Приразломное" (Баренцево море), "Новый Порт" и "Ямал СПГ" (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия).