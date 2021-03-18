Форум креативного бизнеса впервые состоится в рамках ПМЭФ-2021

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Форум креативного бизнеса (Creative Business Forum) пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня 2021 года. Об этом в четверг сообщается на сайте Фонда Росконгресс.

"Участников мероприятия ждут важнейшие дискуссии с привлечением мировых лидеров креативной индустрии, успешных предпринимателей, российских и иностранных должностных лиц", - приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Отмечается, что интерактивный формат форума объединит творческих визионеров, представителей бизнеса и государственной власти для обсуждения таких ключевых вопросов, стоящих перед креативной экономикой, как создание благоприятных условий для сектора как драйвера экономического развития страны и точки роста регионов, образование, человеческий капитал, влияние цифровизации на культурный сектор, роль женщин в креативной экономике и защита интеллектуальной собственности.

На площадке ПМЭФ для поддержки молодых перспективных авторов проектов и творческих стартапов также пройдут питч-сессии и будут созданы экспозиции и арт-объекты.