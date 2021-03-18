Решетников: средства ФНБ могут быть вложены в проекты по линии ВЭБа и дорожные

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство рассматривает в числе проектов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) дорожные проекты, проект по вывозу угля, ряд проектов по линии ВЭБа, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, правительство проводит расчеты по критериями инвестирования ФНБ и представит их в ближайшие две недели. "Мы в течение двух недель должны в целом такие расчеты сделать", - сказал Решетников.

"Набор проектов в принципе понятен: они касаются вывоза угля по якутскому направлению (очередная очередь Восточного полигона, которая средствами не обеспечена), у нас есть неплохие дорожные проекты крупные, у нас есть проекты, инструменты по линии ВЭБа - фабрика проектного финансирования - там есть определенный набор проектов", - добавил министр.

В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что средства ФНБ также могут быть инвестированы в строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Инвестирование средств фонда в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года.