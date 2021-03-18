Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин готов заплатить Федеральному бюро расследований (ФБР) США $250 тыс. за материалы о себе, а в случае отказа - добиваться их предоставления через суд. Об этом в четверг сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично, - говорится в заявлении бизнесмена. - В соответствии с законодательством США я обязан представить гарантию, что буду готов компенсировать фактические затраты ФБР на изготовление соответствующих копий. Надеюсь, что у ФБР имеется достаточный объем материалов, касающихся меня лично, поэтому гарантирую компенсацию их затрат в сумме 250 тысяч долларов США, что является эквивалентом объявленного вознаграждения за информацию, которая приведет к моему аресту".

В пресс-службе компании добавили, что, если ФБР откажет в предоставлении имеющихся в их распоряжении документов в отношении Пригожина, юридическая служба будет добиваться этого в судебном порядке. Кроме того, "Конкорд" планирует опубликовать материалы, если они будут предоставлены.

В ФБР требование Пригожина комментировать отказались. "У нас нет комментария", - заявили ТАСС в американском ведомстве.

Ранее сообщалось, что ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США и пообещало вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая поможет его арестовать.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.