Эксперты: рост денежного потока "Роснефти" может составить до 55% к 2022 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Роснефть" в ближайшие два года может показать рост денежного потока на уровне 55%, обогнав таких мировых нефтяных мейждоров, как Saudi Aramco. На фоне восстановления спроса и цен на нефть компании помогает высокое качество активов, в частности, проекта "Восток Ойл", говорится в опубликованном в четверг обзоре инвестиционного банка J. P. Morgan.

В четверг эксперты J. P. Morgan повысили целевую цену по бумагам "Роснефти" до 2022 года на 17%, до $8,8 за GDR (глобальные депозитарные расписки).

J. P.Morgan называет бумаги "Роснефти" лучшим объектом инвестиций в энергетическом секторе региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Потенциал роста у "Роснефти" даже лучше, чем у "короля" региона Saudi Aramco как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Способствует этому не только перспективный "Восток Ойл", но и запуск газовых проектов "Роспана".

Кроме того, оценка J. P.Morgan дивидендной доходности "Роснефти" уже в 2021-2022 годах - 7,8-9%, тогда как в среднем по сектору - 5,7%, а у Saudi Aramco - только 4%.

При этом "Роснефть" больше конкурентов выигрывает от роста цен на нефть, отмечают в J. P. Morgan. При росте стоимости нефти до 80 долларов за баррель (а J. P. Morgan ожидает этого во втором квартале 2022 года) свободный денежный поток "Роснефти" может увеличиться на 55%, тогда как у Saudi Aramco - на 32%. Эксперты банка ожидают, что к этому году фокус инвесторов сместится как раз с дивидендов компаний на их способность генерировать денежный поток.

О проекте "Восток Ойл"

Еще один из основных поводов к переоценке - пересмотр стоимости проекта "Восток Ойл", который эксперты банка оценили в $57 млрд. При этом текущая капитализация "Роснефти" около $80 млрд. К целевой стоимости бумаг "Роснефти" проект добавляет до $2,4 на GDR и учтен в оценке бумаг только на 40%, отмечают в J. P. Morgan. Но эксперты банка добавляют, что ожидают в течение 1-2 лет продажи до 40% в проекте стратегическим партнерам из Китая, Индии и Катара. Это станет ключевым фактором для роста стоимости "Роснефти" и более полного учета проекта "Восток Ойл" в оценке компании.

Возвращение цен на нефть к уровням около 70 долларов за баррель, восстановление глобального спроса и сплоченность ОПЕК+ позитивно изменили отношение ко всему российскому нефтяному сектору, отмечают в Sova Capital. Аналитики инвестиционной компания также в четверг пересмотрели свои рекомендации, поставив всем компаниям сектора из РФ статус "покупать". Лидером возможного роста, по их мнению, также является "Роснефть": целевая стоимость ее бумаг повышена на 22%, до $9,6 за GDR.

При этом Sova Capital также пока частично учитывает проект "Восток Ойл" в своей оценке и отмечает, что дальнейшему увеличению общей доходности для акционеров "Роснефти" будет способствовать рост дивидендов и большее включение в оценку проекта "Восток Ойл".