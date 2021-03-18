{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин разрабатывает законодательные меры для привлечения инвесторов в Крым

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает ряд законодательных и организационных мер для привлечения в Крым инвесторов, в том числе и иностранных. При этом властям региона необходимо работать с желающими прийти на территорию полуострова инвесторами в ручном режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер, организационных мер, чтобы в Крым могли вкладывать и российские, и иностранные инвестиции. Какой это будет процент, соотношение - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти: будут они бороться за инвесторов, будут они им оказывать содействие и помогать в ручном режиме системно - тогда инвестиций будет больше", - сказал он.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Хуснуллин: запас воды для обеспечения жителей Крыма удастся создать к 2024 году
Вице-премьер уточнил, что за шесть месяцев за счет бурения скважин и водозабора с реки Бельбек на полуострове удалось найти 140 тыс. кубов воды
Читать полностью