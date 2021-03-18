Кабмин разрабатывает законодательные меры для привлечения инвесторов в Крым

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает ряд законодательных и организационных мер для привлечения в Крым инвесторов, в том числе и иностранных. При этом властям региона необходимо работать с желающими прийти на территорию полуострова инвесторами в ручном режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер, организационных мер, чтобы в Крым могли вкладывать и российские, и иностранные инвестиции. Какой это будет процент, соотношение - жизнь покажет. Здесь, конечно, очень важно, как будут работать региональные власти: будут они бороться за инвесторов, будут они им оказывать содействие и помогать в ручном режиме системно - тогда инвестиций будет больше", - сказал он.