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ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка

По данным регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского Банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), не являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом деятельность ЮМК банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. Более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Регулятор также сообщает, что в ходе инспекционной проверки ЮМК банк были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов ЮМК банк занимал на 1 марта 2021 года 222-е место в банковской системе РФ.

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