Хайнань планирует открыть грузовой авиамаршрут между Хайкоу и Парижем

ХАЙКОУ, 19 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань намеревается в скором времени открыть грузовое авиасообщение между Хайкоу, административным центром региона, и Парижем. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Соглашение о запуске маршрута подписали китайская компания HNA Cargo, входящая в конгломерат HNA Group, и французская Dynamic Parcel Distribution, дочерняя структура почтовой компании La Poste. Обе компании, как пишет агентство, нацелены на углубление сотрудничества в области авиаперевозок товаров беспошлинной торговли и трансграничной электронной коммерции.

Согласно договоренностям, самолет Boeing 787-900 будет совершать рейсы между Хайкоу и французской столицей два раза в неделю, первый рейс запланирован на 27 марта.

Китайская провинция Хайнань активно осваивает новые торговые маршруты с другими государствами. Так, в ноябре 2020 года остров объявил об открытии первого трансконтинентального направления, соединившего Хайкоу со столицей Нидерландов, городом Амстердам. В феврале текущего года административный центр провинции установил грузовое авиасообщение со столицей Республики Корея Сеулом. Ожидается, что постепенно самая южная китайская провинция превратится в ключевой транспортный узел Восточной Азии и будет поддерживать активный товарооборот с большинством стран и регионов мира.

1 июня 2020 года Китай опубликовал генеральный план развития Хайнаня, направленный на превращение провинции к 2050 году в высококлассный международный порт свободной торговли.