"Опора России" попросила Минфин не возвращать налог на движимое имущество

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" попросило Минфин России не вводить налог на движимое имущество. Об этом сообщается в письме президента "Опоры России" Александра Калинина, направленном министру финансов Антону Силуанову (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Уважаемый Антон Германович, во избежание негативных последствий для инвестиционной активности бизнеса прошу вас не поддерживать законодательные инициативы по включению движимого имущества в перечень объектов налогообложения", - говорится в письме.

"Опора России" обеспокоена возможным повышением налоговой нагрузки и созданием препятствий для инвестиционной деятельности в случае реализации инициативы.

Налог на движимое имущество платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. Это, по мнению бизнес-объединения, позволило немного снизить налоговую нагрузку организациям, представители малого и среднего бизнеса получили возможность ускоренного обновления основных фондов и модернизации производства.

"Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями коронавирусной инфекции. Это приведет к значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также росту цен", - говорится в письме.

Осенью прошлого года Минфин в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2021-2023 годы в приложении "Актуальные вопросы налогообложения на перспективу" указал на проработку возможности включения движимого имущества в объекты налогообложения.