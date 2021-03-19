Чистая прибыль Nordgold по МСФО выросла почти в 4 раза

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобытчика Nordgold по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с показателем годом ранее почти в 4 раза и достигла $578,2 млн, следует из отчета компании.

Скорректированный показатель EBITDA возрос на 52% - до $1,017 млрд.

Выручка компании в 2020 году увеличилась на 29%, до $1,861 млрд, а свободный денежный поток составил $552 млн, показав рост на 222%.

Чистый долг Nordgold снизился на 68%, до отметки в $251,8 млн. Капитальные вложения компании за отчетный период уменьшились на 11% и составили $382,3 млн.

Золотодобывающая компания Nordgold владеет десятью действующими рудниками (пять находятся в России, три - в Буркина-Фасо, по одному - в Гвинее и в Казахстане), ряд объектов находится на стадии развития. Основные акционеры Nordgold - семья Алексея Мордашова с долей 99,94%.