Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,88%, индекс РТС - на 1,14%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,88% и достиг 3473,84 пункта, индекс РТС опустился на 1,14% - до 1471,7 пункта.

К 10:38 мск биржевые индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3486,7 пункта (-0,52%), индекс РТС снижался на 0,41% - до отметки 1482,6 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,4% - до $63,53 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $60,36 за баррель.