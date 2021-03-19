Власти Приамурья просят Трутнева помочь с финансированием возведения мостов над Транссибом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ответ на просьбу правительства Амурской области поручил подготовить документы, необходимые для софинансирования строительства трех путепроводов над Транссибирской магистралью. Просьбу озвучил губернатор региона Василий Орлов, сообщила пресс-служба правительства области.

Трутнев со вторника находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Накануне полпред прибыл в Амурскую область, а в пятницу вместе с губернатором Василием Орловым посетил город Свободный, где, в том числе, ознакомился с ходом строительства путепровода через Транссиб, который возводят взамен обрушившегося в 2018 году. Глава региона обратил внимание, что разработана проектная документация строительства подобных сооружений и в других населенных пунктах региона.

"[Финансовый институт развития] ДОМ.РФ готов профинансировать проект под низкую ставку. Средняя стоимость таких путепроводов - 1,8 млрд рублей каждый. Готовы три таких путепровода построить. Надеюсь, если поддержите нас, софинансируете 50% капитальных грантов, то мы сможем начать строить путепровод в [поселке] Новобурейском уже в этом году", - цитирует пресс-служба Орлова. Трутнев в ответ поручил подготовить необходимые документы.

Всего в Амурской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с использованием государственно-частного партнерства запланировано строительство трех путепроводов через Транссиб - возле поселков Новобурейский и Серышево, города Завитинска. Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах. Общий объем инвестиций составляет порядка 6 млрд рублей.