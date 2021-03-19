ВЭБ предоставил банкам поручительства на 34 млрд руб. по новой программе поддержки бизнеса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках новой программы кредитования бизнеса под 3% предоставил коммерческим банкам поручительства на общую сумму более 34 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"В рамках новой льготной программы кредитования под 3%, направленной на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса, ВЭБ.РФ предоставил первые поручительства в пользу коммерческих банков на общую сумму более 34 млрд рублей. Общий объем участия ВЭБ.РФ в программе составит 131 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Даниил Алгульян уточнил, что поручительства ВЭБ.РФ будут гарантировать банкам возврат средств до 75% от суммы кредита и размера начисляемых процентов. "С самого начала периода экономической нестабильности, вызванной коронавирусом, ВЭБ.РФ активно участвует в правительственных программах помощи бизнесу. За время действия двух предыдущих программ ВЭБ.РФ предоставил поручительства 40 банкам на сумму 500 млрд рублей. Такой механизм помощи предприятиям доказал свою эффективность - позволил сохранить более 5 млн рабочих мест", - добавил зампред, чьи слова привела пресс-служба.

О программе

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса "ФОТ 3.0", которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. "ФОТ 3.0" придет на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0" (антикризисные кредиты под 2% годовых, программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса - прим. ТАСС), действие которой заканчивается 1 апреля.

Согласно условиям программы "ФОТ 3.0", процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей. Банки смогут предоставлять указанные кредиты бизнесу под поручительство ВЭБ.РФ.