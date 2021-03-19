"Газпром нефть" создала цифрового двойника Урмано-Арчинской группы в Томской области

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Газпромнефть-Восток" в Центре управления добычей запустил цифрового двойника Урмано-Арчинской группы месторождений в Томской области. В дальнейшем будут созданы цифровые модели и других активов этого предприятия, сообщает "Газпром нефть".

"Инновационная система является одним из инструментов Центра управления добычей, объединяющего модели нефтегазовой инфраструктуры промыслов. Ее запуск позволит увеличить добычу углеводородов, повысить экологичность производства и уровень полезного использования попутного нефтяного газа", - говорится в сообщении.

Цифровой двойник - копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность управления и бизнеса. Он объединяет модели пластов, скважин и инфраструктурных объектов, повышает эффективность управления добывающим фондом.

"Инновационные системы позволяют максимально эффективно использовать существующий фонд скважин, в режиме реального времени осуществлять мониторинг 10 месторождений. Мы разработали и запустили интегрированную модель Урмано-Арчинской группы месторождений. Следующий шаг - создание цифровых моделей других активов "Газпромнефть-Востока", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Востока" Константин Карабаджак.

В перспективе - по мере ввода новых активов - контроль за их разработкой также будет осуществляться из этого центра.