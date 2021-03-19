В ЦРПТ заверили, что вакцину "Спутник V" невозможно подделать благодаря маркировке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Маркировка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" исключает возможность ее подделки, заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором российской системы маркировки "Честный знак".

"Цифровая маркировка делает подделку вакцин "Спутник V" невозможной. Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой, она обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути", - сообщила пресс-служба ЦРПТ.

В сообщении подчеркивается, что система маркировки позволяет отслеживать каждую упаковку.

"Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки. Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, оператором системы маркировки является ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства. Маркировка всех лекарственных средств стала обязательной с 1 июля 2020 года.