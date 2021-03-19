Трутнев: новая инфраструктура в Приамурье и ЕАО поспособствует развитию торговли с КНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 марта. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, а также российско-китайского железнодорожного моста над Амуром в Еврейской автономной области (ЕАО) будет способствовать развитию торговых отношений между Россией и КНР. Об этом сказал журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Со вторника Трутнев находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Накануне полпред прибыл в Амурскую область, где посетил города Свободный и Благовещенск.

"Количество мостов, которое строится сейчас <…> в Еврейской автономной области, в Амурской области, создают устойчивую инфраструктуру пограничных сообщений, экспорта и развития торговли между нашими странами (Россией и КНР - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост через Амур в ЕАО планируется запустить к 1 августа текущего года. Международный автомобильный мост между российским Благовещенском в Приамурье и китайским Хэйхэ готов, его запуск зависит от эпидемиологической обстановки. На предмостовых территориях объектов будут сформированы транспортно-логистические комплексы.