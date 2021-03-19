В Мурманской области сдали первые квартиры после капремонта по программе реновации ЗАТО

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Первые квартиры сданы в Мурманской области после капитального ремонта в рамках масштабной программы реновации закрытых административных территорий (ЗАТО). Муниципалитеты приступили к выполнению всех 25 мероприятий, включенных в программу, сообщил в пятницу и. о. заместителя губернатора - министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

"Из 25 мероприятий, включенных в комплексный план реновации ЗАТО, которые планируется реализовать в этом году, приступили к выполнению по всем мероприятиям. Заключены контракты, организации уже начинают подготовительные работы в части мероприятий, связанных с ремонтом пустующих помещений муниципального жилфонда. Уже есть первые квартиры, которые готовы полностью и приняты муниципальными заказчиками", - сказал Грачиков во время совещания в Североморске, прошедшем под председательством главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова и губернатора Андрея Чибиса.

По словам Грачикова, в части модернизации объектов инфраструктуры - объектов культуры, здравоохранения, образования и спорта - идет разработка проектной документации. В отношении объектов, которые планируют снести - это пустующий жилой фонд, который портит вид на территории ЗАТО Александровск - скоро планируется приступить к выполнению работ, на данный момент проводится экспертиза проекта. "Самое большое выполнение работ - по капитальному ремонту многоквартирных домов, по некоторым объектам готовность больше 80% на территории ЗАТО Видяево. Значительная часть объектов планируется [к сдаче] к лету этого года", - сообщил Грачиков.

На реновацию ЗАТО планируется потратить более 980 млн рублей, из них 650 млн рублей выделены из федерального бюджета в виде субсидии по линии Минвостокразвития, остальные средства - из регионального бюджета.

Как отметил глава Минвостокразвития, обсуждение важной программы реновации состоялось в День моряков-подводников. "Министерство (Минвостокразвития - прим. ТАСС) приложит все усилия, чтобы наши доблестные моряки, офицеры, их семьи жили в достойных условиях, несли службу, думая только об одном, - о безопасности и благополучии России, а все, что касалось социальной сферы, быта, досуга, образования, медицины, было на самом высоком достойном уровне", - подытожил Чекунков.

Первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области затронет семь муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и ЗАТО Североморск. В городах ЗАТО и населенных пунктах дислокации военных в Мурманской области проживают более 152 тыс. человек, это 20% населения региона.