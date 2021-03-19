Экспорт московских компаний в африканские страны вырос в 2020 года на 7%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва увеличила объемы своего экспорта в страны Африки на 7%, специалисты ожидают геометрическую прогрессию этих показателей. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе первого международного телемоста Moscow-Africa 2021.

По ее словам, африканское направление является одним из наиболее перспективных для наращивания российского экспорта. За последние 15 лет страны Африки показывали рост своих экономик в среднем на 4-5%, отдельные страны наращивали на 6-8% в год. Такой рост опережает многие азиатские страны.

"В 2020 году столица увеличила объемы своего экспорта в страны Африки. Я уверена, что мы будем наблюдать геометрическую прогрессию. В прошлом пандемийном году экспорт московских производителей вырос, и это не случайно <…> На 7% вырос экспорт в африканские регионы и составил за 2020 год $2,4 млрд", - сказала Кузменко.

Она пояснила, что в первую очередь это заслуга компаний-экспортеров, которые смогли перестроиться и изменить бизнес-процессы, а также не остановили производство. Для адресной помощи власти Москвы используют Центр и поддержки развития экспорта "Моспром".

По словам замруководителя департамента, согласно прогнозу аналитиков, в ближайшие 30 лет страны Африки с точки зрения своего экономического потенциала смогут вырасти в экономике и достичь размера $29 трлн.

"Это гигантский потенциал для нашего сотрудничества, а внедрение африканской континентальной зоны свободной торговли станет, безусловно, новым драйвером для развития и будет содействовать внутренней торговли, и, как следствие, спрос, я уверена, вырастет. К 2030 году регион станет крупнейшим регионом в мире по размеру зоны свободной торговли. Впоследствии это придаст импульс в развитии и внешнеэкономических отношений, в частности с Россией и Москвой", - добавила Кузменко.

Она призналась, что видит перспективные направления для взаимодействия в отраслях промышленности, которые устойчиво представлены в Москве - химическая, транспортное машиностроение, здравоохранение, электроника, фармацевтика, оптика, информационные технологии. Это все то, что Москва уже производит и экспортирует в рамках несырьевого неэнергетического экспорта. Внешнеэкономическая деятельность Москвы на сегодняшний день - это развитие, помноженное на профессионализм, подчеркнула Кузменко.