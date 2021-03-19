Сбербанк оставит треть сотрудников на удаленке после пандемии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Треть сотрудников Сбербанка останутся в удаленном и смешанном режиме работы на постоянной основе, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в пятницу.

"На сегодня мы приняли решение о том, что мы после пандемии даже оставим 30% своих сотрудников в удаленном и смешанном режиме. Мы уже посчитали экономию и сокращение офисных помещений, и это все учтено в нашем новом бизнес-плане. Нам потребуется поменьше площадей, и мы под это создаем новые форматы, специальные рабочие места, когда люди смогут получить рабочее место, если у него возникла такая необходимость", - сказал он, уточнив, что экономический эффект от такого формата будет "значительный".