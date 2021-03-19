Греф допустил рост ставок по продуктам Сбербанка на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не исключил возможность изменения ставок по продуктам кредитной организации вслед за решением Банка России повысить ключевую ставку на 0,25% пункта, до 4,5% годовых. Об этом банкир сообщил в ходе пресс-конференции.

"Мы пока, естественно, никак не реагируем. Но наверное в ближайшие недели рассмотрим на эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх, но сейчас я бы пока не анонсировал это, потому что мы еще не изучали всю ситуацию", - сказал Греф.

Ранее в пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что допускают возможность повышения ставок по депозитам банка.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п. п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях.