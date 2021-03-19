Основатель венчурного фонда ruNet Богуславский не войдет в состав набсовета Сбербанка

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Сбера" выдвинул 14 кандидатур на рассмотрение годового собрания акционеров в новый состав набсовета. В список не вошел основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, на его место в набсовете предложена кандидатура эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"У нас сегодня было принято решение о выдвижении 14 кандидатов на 14 мест. У нас произойдет ротация одного человека, Леонид Борисович Богуславский выйдет из состава совета по его заявлению", - сказал Греф, уточнив, что на его место в качестве независимого директора в список кандидатов было принято включить эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье.

Кроме того, набсовет одобрил кандидатуры министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов РФ Владимира Колычева, помощника президента РФ Максима Орешкина, а также бывшего председателя Банка России Сергея Игнатьева. Все они предложены в качестве неисполнительных директоров.

Кроме того, в состав набсовета предложены глава Сбербанка Герман Греф, зампред правления банка Белла Златкис, директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Акционеры банка рассмотрят эти кандидатуры на годовом собрании, назначенного на 23 апреля. Оно пройдет в заочном формате.