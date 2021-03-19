Набиуллина заявила, что инфляция в РФ находится вблизи пиков и начнет снижаться в апреле

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Инфляция в России начнет снижаться в апреле, сейчас наблюдаются ее пиковые значения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По нашей текущей оценке, мы сейчас находимся вблизи пиков, и исходим из того, что в апреле инфляция начнет постепенно снижаться, годовые показатели инфляции начнут постепенно снижаться, прежде всего, под эффектом базы", - сказала она.

Банк России прогнозирует по итогам 2021 года инфляцию ниже нынешних значений в 5,8%, но выше целевого диапазона в 4%. "Что касается нашего прогноза по будущей инфляции - мы действительно его пересмотрели. Мы теперь ожидаем возвращения инфляции к нашей цели в 4% в первой половине 2022 года. Что касается прогноза инфляции на конец этого года, мы его опубликуем в апреле, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели, выше 4%", - сказала она.

Возвращение к нейтральной ДКП

Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) нельзя откладывать, инфляция еще сильнее отдалится от цели, заявила Набиуллина.

"Мы видели, что денежный рынок и рынок облигаций уже заложили возможность повышения ставки, но многие эксперты, аналитики предполагали, что повышение ключевой ставки начнется несколько позднее. Тем не менее, данные говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас, время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем", - сказала она.

Ранее в ЦБ сообщили, что более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики мировыми центральными банками может спровоцировать рост волатильности на финансовых рынках.