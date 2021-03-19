Мусоросжигающие ТЭС могут построить без использования экосбора и нагрузки на энергорынок

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития России изучат экономическую модель строительства мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), без использования механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) на энергорынке и средств, полученных за счет экологического сбора с производителей. Соответствующее поручение дали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак по итогам совещания, которое состоялось в феврале 2021 года (ТАСС ознакомился с копией протокола).

"Минфину России, Минэкономразвития России провести анализ предложенной Минпромторгом России экономической модели строительства новых 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе с использованием государственной поддержки, по источникам и объемам финансирования (без дополнительной нагрузки на рынок электрической энергии и использования средств экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей импортеров товаров и упаковки)", - говорится в документе.

Наряду с этим, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэкономразвития и Минэнерго РФ поручили изучить последствия реализации проекта на энерготарифы для потребителей. Некоторые ведомства также должны проанализировать эффективность энергетической утилизации мусора и влияние строительства 25 заводов на уровень выбросов парниковых газов.

Результат работы должны будут представить в правительство России до 12 апреля.

О предоставлении отсрочки по вводу пяти "пилотных" МТЭС

Вице-премьерами дополнительно поручено до 29 марта проработать вопрос о переносе сроков ввода пяти "пилотных" заводов и начале предоставления мощности по ДПМ на декабрь 2023 года из-за наступления форс-мажорных обстоятельств на фоне распространения коронавирусной инфекции.

О проекте

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

Сейчас "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.