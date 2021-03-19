Эксперты назвали причины падения цен нефти

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Резкое снижение цены нефти Brent более чем на 11% на этой неделе объясняется разочарованием инвесторов в перспективах вакцинации от коронавируса и скепсисом относительно восстановления спроса на нефть, считают аналитики, опрошенные ТАСС. Тем не менее, они называют коррекцию локальной и не ждут обвала цен ниже $60 за баррель на фоне политики стран ОПЕК+.

Стоимость нефти Brent с начала этой недели упала более чем на 11%, опустившись ниже отметки $62 за баррель и растеряв почти $8 за баррель. При этом в пятницу коррекция уже не наблюдалась, Brent даже немного отыграла падение.

Общая ситуация с COVID-19 в Европе ухудшается. Власти Норвегии, Польши и еще нескольких стран объявили о планах усилить локдауны из-за опасений третьей волны коронавируса. Все это наложилось на внезапную приостановку использования вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca в ряде стран ЕС из-за риска образования тромбов. "Замедление вакцинации ставит под угрозу восстановление активности в летний сезон", - объясняет аналитик норвежской консалтинговой Rystad Energy Виктор Курилов.

Связь между падением цены нефти и ужесточением ограничительных мер из-за коронавируса в Европе видит и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. При этом он допускает, что коррекция может являться некой спекуляцией в связи с перегревом нефтяного рынка.

"Цены в районе $70 [за баррель] не очень адекватно отражают реальность, существующую на рынке. Сама история с дополнительными ограничениями в ОПЕК+ и со страхами по поводу коронавируса - это просто повод, спусковой крючок, потому что при ценах порядка $55-60 [за баррель] такого падения скорее всего не было бы", - считает он.

С тем, что цена нефти на уровне $70 не соответствует фундаментальным факторам, соглашается и глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. Он также напомнил о том, что МЭА в среднесрочном докладе по рынку нефти, опубликованном в начале недели, достаточно скептично и прохладно отнеслось к мнению, что рынок нефти вошел в очередной "суперцикл", когда цена будет расти долго и устойчиво.

Все дороги ведут к ОПЕК

Ухудшение ситуации с коронавирусом во многих странах мира наблюдается давно. Однако это не мешало нефти дорожать практически до $70 за баррель на протяжении всего первого квартала этого года. Причиной перегретости рынка эксперты единогласно называют политику стран ОПЕК+, которые фактически отказались от изначального плана ослабить ограничения по добыче, и вместо ее восстановления, напротив, еще больше сократили производство сырья. На фоне все более явного дефицита предложения нефть дорожала все это время.

От действий ОПЕК+ котировки будут зависеть и дальше, соглашаются эксперты. Ближайшая встреча стран альянса, где они будут определять уровни добычи на май, состоится уже 1 апреля.

"Если в течение всего второго квартала ОПЕК+ будут придерживаться стратегии усиленного сокращения добычи, то на рынке может образоваться большой дефицит. Этого будет достаточно для того, чтобы цены выросли и к $75 за баррель. Даже $80 за баррель мы можем увидеть", - считает Танурков.

Сбалансированной ценой нефти в этом году он называет диапазон $55-60 за баррель. На таком уровне она могла бы находиться, если бы страны ОПЕК+ придерживались первоначального сценария и постепенно наращивали добычу нефти.

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что глубокой просадки цен на фоне дефицита случиться не может. Хансен из Saxo Bank не видит поводов для снижения цен ниже $62 за баррель. Rystad также сохраняет прогноз по Brent в 2021 году в районе $60 за баррель и считает маловероятной масштабную коррекцию.