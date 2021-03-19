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Ростехнадзор может использовать космические системы для контроля за объектами в Арктике

Из космоса гораздо быстрее и эффективнее можно увидеть сдвиги, которые происходят в векторах на земле, отметил глава ведомства Алексей Алешин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор рассматривает идею использования космических аппаратов для наблюдения и контроля за опасными объектами, расположенными в арктической зоне. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Алексей Алешин.

"Из космоса гораздо быстрее и эффективнее можно увидеть какие-то сдвиги, которые происходят в векторах, расположенных на земле. Поэтому такое предложение, особенно в арктической зоне: использовать методы дистанционного зондирования с использованием нашей космической группировки, чтобы смотреть за этими опасными производственными объектами. Мы такое предложение тоже вносим", - пояснил он.

Глава Ростехнадзора добавил, что в настоящее время ведомство работает над тем, чтобы информация, поступающая с предприятий, обрабатывалась автоматически и на основе полученных данных мог быть спрогнозирован риск возникновения аварийной ситуации. В том числе инициатива коснется объектов, расположенных в Арктике из-за их географического расположения и климатического фактора.

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