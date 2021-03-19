Профильная ассоциация просит проверить тендеры на закупки медицинских респираторов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, объединяющая более 500 крупнейших предприятий, обратилась в прокуратуру с просьбой проверить государственные закупки медицинских респираторов из-за возможного занижения цен. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас провести комплексную проверку по всей территории РФ соблюдения требований федерального законодательства при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания - прим. ТАСС) на предмет соответствия требований к качеству товаров, наличия и легитимности документов, подтверждающих декларируемый поставщиками класс защиты СИЗОД, так как использование несертифицированных СИЗ представляет смертельную опасность, умышленного завышения (как это происходило весной 2020 года) или занижения (как это происходит в 2021 году) цен на СИЗОД", - говорится в письме.

Обращение участников рынка связано с тем, что, проведя анализ информации на основе общедоступных данных, эксперты ассоциации выявили возможные несоответствия качества товара при поставке медицинских масок-респираторов государственным лечебным учреждениям. Речь идет о поставках масок-респираторов класса защиты FFР2 и FFР3, предназначенных для защиты при непосредственном контакте с инфицированными.

Как отмечается в письме, себестоимость масок-респираторов класса защиты FFР2 и FFР3 составляет от 60 рублей за единицу товара, средняя рыночная цена - от 100 рублей и более. В соответствии с законодательством Российской Федерации защитные свойства и соответствие класса защиты FFР2 и FFРЗ подтверждаются прохождением обязательной процедуры сертификации продукции. Однако, по данным, опубликованным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по результатам тендеров в государственные бюджетные учреждения здравоохранения поступают маски-респираторы класса защиты FFР2 и FFРЗ по цене от 4,5 руб. за единицу товара. Представители ассоциации считают, что столь низкая стоимость может свидетельствовать о несоответствии характеристик качества товара и умышленном предоставлении недостоверной информации о сертификации и классе защиты масок-респираторов.

Такие респираторы поставлялись больницам Москвы, Архангельской и Ленинградской области. По мнению ассоциации, это может свидетельствовать о возможном отсутствии надлежащих масок-респираторов в лечебных учреждениях, что представляет смертельно опасную угрозу жизни и здоровья медицинских работников.

Об обращении ассоциации в прокуратуру 19 марта первым написал РБК.