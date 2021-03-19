Парламент КНР сосредоточен на обсуждении закона о порте свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) в последнее время сосредоточил усилия на обсуждении законодательных мер по формированию Хайнаньского порта свободной торговли. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", главы ключевых центральных и региональных ведомств вынесли на обсуждение множество идей, которые были недавно опубликованы в рабочем докладе ПК ВСНП.

По сведениям издания, в центре внимания законодателей оказались меры, касающиеся защиты прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, как подчеркнул председатель высокого народного суда провинции Чэнь Фэнчао, китайскому правительству в правовой сфере следует учитывать успешный опыт зон свободной торговли других стран, так как путем сопоставления неодинаковых реалий власти могут обеспечить долгосрочное устойчивое развитие Хайнаня.

"Тем не менее основой формирования Хайнаньского свободного порта должны стать механизмы и система, учитывающие особенности социализма с китайской спецификой, - уточнил чиновник. - Они должны подкрепляться инновациями, торгово-экономическими преобразованиями, а также нововведениями в управленческой сфере".

Как отметил Чэнь Фэнчао, на текущем этапе ключевую роль в развитии Хайнаня должна сыграть "стратегия, нацеленная на оптимизацию юридической базы, интернационализацию и упрощение официальных процедур".

По словам главы народной прокуратуры провинции Чжан И, китайским властям предстоит обратить особое внимание на новые законодательные рычаги, благодаря которым на Хайнане будет сформирована "интенсивная модель развития, позволяющая более оперативно решать ключевые вопросы юридического характера". Он полагает, что для дальнейшего снятия ограничений в области международной торговли и более успешного привлечения иностранных инвестиций администрация острова должна сосредоточиться на устранении правонарушений в таможенной и финансовой сферах, а также на повышении эффективности работы судебных инстанций "за счет внедрения новых технологий и передовых отраслевых методов".

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Параллельно на уровне центрального правительства прорабатываются различные варианты законодательных мер, которые бы позволили превратить самый южный китайский регион в один из наиболее перспективных центров развития в Азии.