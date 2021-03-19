"AliExpress Россия" и Ozon запустили услуги групповых покупок

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "AliExpress Россия" и Ozon сообщили о запуске на своих площадках услуг по совместной покупке товаров. Об этом говорится в сообщениях компаний.

Так, пользователи мини-приложения AliExpress во "ВКонтакте" смогут совершать групповые покупки со своими друзьями и другими пользователями, чтобы получить товар по уникальной цене, к примеру, купив целую партию товаров по сниженной цене. Каждые два дня список доступных к покупке товаров дополняется новыми предложениями.

На первом этапе в новом разделе будут участвовать товары от локальных селлеров. В целом новый сервис позволит покупателям получить уникальные низкие цены, а продавцам - гарантированно реализовывать сразу большие партии товаров, считают в компании.

Сервис совместных покупок Ozon, в свою очередь, позволяет продавцам торговать большими партиями товаров - от 10 единиц, а клиенты смогут совершать покупки со скидками.

Чтобы воспользоваться новой услугой, покупатель должен добавить товары из предложения в корзину, оплатить их любым удобным способом и ждать, пока на покупку не соберутся оставшиеся клиенты. При этом заказ аннулируется, если за 30 дней на него не соберется достаточно покупателей.

Предложения о совместной покупке публикуют сами продавцы на добровольной основе, также они самостоятельно устанавливают размер скидки, который начинается от 20%, лимит покупки и срок, за который она должна быть сформирована. Механизм позволит продавцам реализовывать товар оптом и за счет этого экономить на логистике, отметили в Ozon.