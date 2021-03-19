IТ-отрасль попросила Чернышенко регулярно проводить встречи бизнеса и власти

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регулярные встречи бизнеса и власти необходимы для того, чтобы завершить работу над созданием комплекса мер поддержки отечественной IТ-сферы. С таким предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратилась IТ-отрасль, рассказали ТАСС ее представители.

Накануне состоялась встреча правительства и представителей российской IТ-отрасли, на которой обсуждались дополнительные меры поддержки этой сферы в России. В частности, были предложены 64 меры, среди которых новые налоговые преференции для IТ-компаний, а также меры по привлечению квалифицированных кадров в отрасль и по продвижению отечественных IТ-решений, включая программное обеспечение, операционные системы, игры и аудиовизуальный контент, за границу.

"Встреча прошла конструктивно. Пока остается под вопросом, что из предложенных инициатив будет утверждено, но ощущения от встречи положительные. Эксперты нашей рабочей группы предложили всего две меры по направлению "Информационная безопасность", которые могли бы помочь не столько рынку информационной безопасности (который в помощи государства не нуждается), сколько обеспечению безопасности граждан и бизнеса в нашей стране", - рассказала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

По словам директора ассоциации АПКИТ, председателя совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николая Комлева, обсуждение проблем и перспектив отрасли в подобном формате позволило в достаточно короткий срок предложить интересные идеи для подготовки второго пакета мер поддержки отрасли. "Мы с коллегами из отрасли предложили бы проводить такие встречи регулярно", - добавил он.

С этим соглашается и директор "1С" Борис Нуралиев, который считает, что такое взаимодействие позитивно для отрасли, поскольку в ходе него принимаются важные решения, причем оперативно и двустороннее. "Правительство не только доводит свое мнение, но и внимательно слушает предложения и аргументы представителей индустрии", - отмечает он.

В аппарате Чернышенко подтвердили значимость таких встреч для выстраивания эффективного диалога по ключевым вопросам цифрового развития в стране и пообещали проводить такие встречи еще. "Диалог важен не только для бизнеса, но и для правительства с целью получения своевременной обратной связи от IТ-отрасли по принимаемым решениям", - резюмировали там.