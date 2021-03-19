"Русполимет" вложит почти 1 млрд рублей в производство мелкосортной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Предприятие "Русполимет" направит почти 1 млрд рублей в производство мелкосортной продукции из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов в Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил совместно с главой Нижегородской области Глебом Никитиным и полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым производственную площадку ПАО "Русполимет" и "Выксунский металлургический завод".

"Сейчас ПАО "Русполимет" реализует инвестиционный проект по созданию производства мелкосортной продукции из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов за счет дооснащения существующих мощностей предприятия новым высокопроизводительным технологическим и вспомогательным оборудованием. Планируемые инвестиции по проекту - 944,5 млн рублей, в том числе льготный займ, выданный Фондом развития промышленности, в размере 750 млн рублей", - сказано в сообщении.

Проект планируется реализовать уже в 2021 году.

Отмечается, что за последние два года "Русполимет" стал участником шести программ господдержки, предприятие получило льготные кредиты почти на 1,7 млрд рублей. Еще порядка 140 млн рублей было получено в качестве субсидий.

Порошковое производство

Как сообщил журналистам губернатор Глеб Никитин, дочернее предприятие "Русполимета" - ООО "Гранком" - также реализует проект по производству порошковых материалов и изделий из них. Компания создает порошки и гранулы для импортозамещения и обеспечения промышленности металлопродукцией из современных материалов. Никитин считает, что в дальнейшем регион благодаря этому производству может стать мировым лидером в данной отрасли.

"Также был взят кредит на создание комплекса по диверсификации металлургического комплекса в том числе через порошковую металлургию, о чем сказал сейчас Денис Валентинович [Мантуров]. Этот проект, безусловно, может изменить, в принципе, облик металлургической промышленности в стране. Если все те планы, которые мы сегодня заявили, [мы выполним, то] станем одним из лидеров в мире по производству порошка", - сказал Никитин.

Инвестиции в это производство превысили 14 млрд рублей.

"Русполимет" включает несколько предприятий, которые производят специальные стали и сплавы, а также изделия из них, в том числе кольцевые заготовки для авиа- и ракетостроения, судостроения, атомного, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.