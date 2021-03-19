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В МВД заявили, что сбой Госуслуг не связан с неполадками в их информационной системе

Речь идет о некорректной работе самого сервиса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сбой в работе сервиса Госуслуги не связан с неполадками в информационной системе МВД России, о чем ранее заявили в Минцифры, речь идет о некорректной работе самого сервиса, который находится в ведении министерства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что в течение нескольких дней пользователи портала госуслуг испытывают сложности с оформлением заграничных биометрических паспортов. По его словам, проблема связана с функционированием информационной системы МВД.

"По результатам проведенного сотрудниками МВД России детального анализа возникшей ситуации установлено, что она вызвана некорректной работой портала "Госуслуги", находящегося в ведении Минцифры России", - говорится в сообщении.

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