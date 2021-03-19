Посол РФ: в ФРГ убеждены в необходимости завершения строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Германии прочно стоит на позиции, что строительство "Северного потока - 2" должно быть завершено. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Принципиально от "Северного потока - 2" правительство ФРГ не отказывается и стоит на этой позиции пока прочно", - сказал он.

Нечаев добавил, что Германия пытается найти общий язык с администрацией президента США Джо Байдена. "Не знаю, насколько у них это получается", - отметил он.

По словам дипломата, все политические силы ФРГ отдают себе отчет в том, что необходимо обеспечить энергобезопасность страны.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются таким образом обеспечить для себя возможность поставлять на европейский рынок сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.