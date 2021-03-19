WhatsApp сообщил об устранении неполадок

ТАСС, 19 марта. Мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоя, который произошел в пятницу.

"Спасибо за ваше терпение, это были долгие 45 минут, но мы вернулись!", - говорится в сообщении в Twitter WhatsApp.

Неполадки начались в работе нескольких сервисов, принадлежащих американской корпорации Facebook: сбои наблюдались также в работе одноименной соцсети, сервиса Facebook Messenger, соцсети Instagram. Платформа Facebook Gaming сообщила, что над устранением сбоев работает несколько групп специалистов.

Пользователи сообщали о проблемах в работе упомянутых выше сервисов в сегментах интернета ряда стран, включая Россию.