Зеленский: санкции против 27 граждан касаются блокировки их активов и лишения госнаград

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении персональных экономических санкций в отношении 27 граждан, в числе которых бывшие украинские и российские политики, предполагают блокировку их активов и имущества, а также лишение всех государственных наград. Об этом заявил в пятницу президент страны Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"На заседании СНБО поддержано предложение кабинета министров и СБУ о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград", - сказал он.

Зеленский заявил, что Украина вводит санкции вслед за соответствующими решениями со стороны США и ЕС. Он назвал этот факт одновременно "логичным", но в то же время и "странным", поскольку Киев, по мнению главы государства, должен был сделать это ранее.

СНБО на заседании в пятницу приняло решение ввести санкции против 27 граждан, среди которых экс-президент страны Виктор Янукович, бывший глава украинского правительства Николай Азаров, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин и другие. По данным секретаря совета Алексея Данилова, из санкционного списка 99% граждан на сегодняшний день являются гражданами РФ. Кроме того, СНБО также ввело санкции против ряда бывших милиционеров, которые "изменили присяге и сегодня работают на территории РФ", а также на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.