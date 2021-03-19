Драги заявил, что жесткие требования к госдолгу стран ЕС претерпят изменения

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Европейский Пакт о стабильности, который предполагает жесткие требования к внешней задолженности стран ЕС, будет изменен. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы правительства.

"Все страны увеличивают свой внешний долг. Сейчас то время, когда деньги нужно давать, а не просить. Наступит момент, когда мы будем смотреть на задолженность, но сейчас не время думать о Пакте стабильности, который изменится", - сказал Драги.

20 марта прошлого года Еврокомиссия объявила о временной приостановке ограничений на бюджетные расходы для стран ЕС, включая свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям, ради смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. Фактически это означало начало демонтажа политики бюджетной экономии и временную приостановку действия базового экономического соглашения ЕС - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел возможного дефицита госбюджетов стран ЕС 3% ВВП и лимитирует госдолг на уровне 60%.