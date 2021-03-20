Пашинян: после налаживания коммуникаций в Карабахе экономика Армении серьезно изменится

ЕРЕВАН, 20 марта. /ТАСС/. Армения приобретет надежную железнодорожную связь с Россией и Ираном после разблокировки региональных транспортных коммуникаций. Об этом в субботу в ходе встречи с жителями области Арагацотн заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Разблокировка транспортных коммуникаций соответствует интересам Азербайджана, поскольку он получит коммуникационную связь с Нахичеванью, и соответствует интересам Армении, поскольку мы получим надежную железнодорожную связь с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться", - заявил он.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.