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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: после налаживания коммуникаций в Карабахе экономика Армении серьезно изменится

В стране появится железнодорожная связь с Россией и Ираном, отметил премьер-министр

ЕРЕВАН, 20 марта. /ТАСС/. Армения приобретет надежную железнодорожную связь с Россией и Ираном после разблокировки региональных транспортных коммуникаций. Об этом в субботу в ходе встречи с жителями области Арагацотн заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Разблокировка транспортных коммуникаций соответствует интересам Азербайджана, поскольку он получит коммуникационную связь с Нахичеванью, и соответствует интересам Армении, поскольку мы получим надежную железнодорожную связь с Россией и Ираном. Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться", - заявил он.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Теги
АрменияИранРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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