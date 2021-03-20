СМИ: компания-разработчик передала батискаф Fendouzhe научному центру на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 20 марта. /ТАСС/. Китайский научно-исследовательский центр судостроения (также известен как НИЦ 702) передал сконструированный им пилотируемый батискаф Fendouzhe ("Борец") Центру глубоководных исследований Китайской академии наук (КАН) на Хайнане. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его сведениям, в соответствии с подписанным меморандумом островная провинция приступит к исследовательским проектам, предусматривающим гораздо больше полномочий при использовании этого подводного аппарата. Таким образом, данный ключевой научно-технический проект 13-й пятилетки (2016-2020) в ближайшие пять лет продолжит играть важную роль в реализации перспективных программ по изучению ресурсов Южно-Китайского моря и Тихого океана.

Как сообщил портал, несколько китайских вузов и ведомств сформировали координационный комитет, который будет заниматься вопросами, касающимися эксплуатации Fendouzhe, а также еще одного батискафа - Shenhai Yongshi ("Глубоководный воин") - в научных целях и при проведении спасательных работ на море. К этим проектам будут иметь прямое отношение Министерство науки и техники Китая, а также еще несколько компетентных госучреждений.

Согласно планам упомянутого комитета, оба подводных аппарата смогут участвовать и в международных проектах. Ровно два года назад президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил корреспонденту ТАСС, что КАН пригласила специалистов из РФ к участию в работе по исследованию газогидратов в Южно-Китайском море. По его словам, такие проекты могут стать одним из важных перспективных направлений совместной деятельности России и Китая по освоению глубоководных океанических ресурсов.

В ноябре прошлого года Fendouzhe поставил новый рекорд КНР при погружении на дно Марианской впадины, опустившись на глубину более 10,9 км. После успешного завершения миссии он вернулся в порт города Санья на южном побережье Хайнаня.