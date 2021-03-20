Суд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаза"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз" (Краматорск, Донецкая область) и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщил в субботу пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБ Украины Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО "Донецкоблгаз". Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование "в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение". Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 ("Диверсия") Уголовного кодекса Украины. Судом также принято решение о передаче арестованных акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины". Компания должна не допустить потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

В настоящее время Служба безопасности Украины расследует деятельность должностных лиц компании "Донецкоблгаз", действия которых привели к отключению 58 котельных в Донецкой области. Пресс-служба "Донецкоблгаза" 6 марта сообщала о прекращении подачи газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании пояснили, что из-за долгов обязаны ограничить поставки топлива, согласно предписанию Кодекса газораспределительных систем, призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей области. Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом" составляет более 1 548 млрд гривен (около $56 млн). К вечеру того же дня газоснабжение большинства котельных восстановили.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что газораспределяющая компания "Донецкоблгаз", отключившая тепло населению Донецкой области, может быть возвращена в государственную собственность в случае выявления нарушений после проверки ее собственников.