Завод Saudi Aramco под Эр-Риядом возобновил работу после атаки хуситов

ТАСС, 21 марта. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco, расположенный вблизи Эр-Рияда, возобновил работу в штатном режиме спустя несколько часов после атаки на него в пятницу со стороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в воскресенье сообщил представитель совета директоров Saudi Aramco.

"НПЗ под Эр-Риядом начал вновь работать через несколько часов после атаки ", - указал представитель компании, слова которого привел телеканал Al-Arabiya. Он добавил, что у Saudi Aramco "есть адекватные планы действия в чрезвычайных ситуациях на случай любого нападения".

В пятницу официальный представитель вооруженных сил мятежников бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По его словам, обстрелу подверглись объекты Saudi Aramco. Утверждалось, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой точностью". Позднее в пятницу в Минэнерго саудовского королевства сообщили об атаке беспилотников ранним утром на НПЗ Saudi Aramco, после чего возник пожар. Жертв в результате нападения не было.