Резиденты арктической ТОР в Мурманской области заявили инвестиции на 95 млрд рублей

ТАСС, 21 марта. Пять первых резидентов первой в России арктической территории опережающего развития (ТОР) в Мурманской области заявили объем инвестиций в свои проекты более чем на 95 млрд рублей с созданием свыше двух тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"На сегодняшний день резидентами первой и единственной арктической ТОР стали пять компаний, общий объем инвестиций по проектам превышает 95 млрд рублей, будет создано более 2 тыс. рабочих мест <...> В ближайшее время число резидентов ТОР пополнится шестой компанией. Заявка уже одобрена комиссией Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

На всей территории области также действует режим Арктической зоны РФ (АЗРФ). Статус резидента АЗРФ получили 26 проектов в сфере туризма, строительства, создания городской инфраструктуры. Их реализация принесет региону свыше 51 млрд рублей и более 1,3 тыс. новых рабочих мест, отметили в пресс-службе.

В перспективном стратегическом кейсе области на ближайшее десятилетие - более 50 инвестиционных проектов с объемом вложений 560 млрд рублей и созданием 24 тыс. рабочих мест.

Губернатор области Андрей Чибис, на которого ссылается пресс-служба, назвал инвестиции главным "топливом" для роста экономики и роста доходов областного бюджета. Благодаря росту экономики регион смог изменить структуру государственного долга в пользу более дешевых кредитных ресурсов и снизить его. Начиная с 2015 года госдолг региона не опускался ниже отметки в почти 19 млрд рублей, что составляло от 34% до 55 % долговой нагрузки на бюджет. За последние два года удалось снизить госдолг до 13,5 млрд, или 19 % долговой нагрузки. Мурманская область вошла в десятку субъектов с наименьшим уровнем долговой нагрузки, заняв девятое место.

Текущий год Мурманская область начала с госдолгом, состоящим из бюджетных кредитов. В составе долга отсутствуют коммерческие кредиты, что снижает нагрузку на расходы бюджета и позволяет уделять больше внимания реализации запросов в социальной сфере, пояснил Андрей Чибис.