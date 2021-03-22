Высокотехнологичный экспорт Москвы в прошлом году вырос на 44%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экспорт технологичной продукции Москвы в 2020 году составил $30 млрд, увеличившись на 44% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства столицы.

"В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44%. Его объем в денежном выражении - $30 млрд. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте", - сказала вице-мэр Наталья Сергунина, слова которой приводит портал. По ее словам, основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний стали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии.

"Высокотехнологичные товары - это современная техника, а также продукты, при производстве которых специалисты использовали новые технологии или проводили научно-исследовательскую работу. Они составляют около 75% от всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Франция, Нидерланды, Бельгия, Монако и Люксембург заказывали турбодвигатели и газовые турбины, простые эфиры, буксиры и компьютеры. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие страны СНГ чаще всего закупали у столичных производителей легковые автомобили, лекарства, телефоны, сетевое оборудование, а также пневматические шины и косметические средства для волос. Наиболее востребованной продукцией в Китае, Японии, Республике Корее и других странах Восточной Азии стали турбодвигатели и газовые турбины, пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и их комплектующие.

"Топ-3 самых популярных высокотехнологичных товаров за рубежом возглавили турбодвигатели и газовые турбины - объем их экспорта превысил $875 млн. Второе место заняло оборудование для ядерных реакторов. Его стоимость превысила $313 млн. Замыкает рейтинг телекоммуникационная аппаратура, объем экспорта которой составил почти $270 млн", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Растет спрос и на другие столичные товары. Например, количество поставок трансмиссий автомобилей в азиатские страны увеличилось в три раза, механического оборудования (машины для приготовления теста и кулинарных кремов, нарезки хлеба, приготовления полуфабрикатов) - в 13 раз, уточняется на портале.

Поддержка экспортеров

Финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы в прошлом году, по данным портала, увеличилась в семь раз, почти до 500 млн рублей. Помимо грантов и субсидий, экспортно ориентированные компании могут получить помощь в выходе на зарубежные рынки и поиске потенциальных заказчиков, принять участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях (в том числе в онлайн-формате). Для них проводятся образовательные и акселерационные программы.

На портале уточняется, что данный анализ ключевых тенденций внешней торговли провел Московский экспортный центр (МЭЦ).