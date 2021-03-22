"Ъ": кабмин подготовил проект по поддержке инвестиций

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило проект дорожной карты по повышению доступности финансирования для инвестпроектов до 2024 года. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ в распоряжении издания.

Дорожная карта содержит 32 мероприятия, нацеленных на вовлечение различных инвесторов - от банков и страховых компаний до инвестиционных товариществ и физлиц. Отдельные инициативы документа, уточняет газета, могут быть реализованы уже в конце 2021 года.

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет об активизации системы привлечения инвестиций в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Из проекта следует, что для привлечения собственных средств инициаторов проектов предлагается разрешить выпуск "многоголосых" привилегированных акций, а также снять ограничения на долю привилегированных акций в капитале. Планируется также стимулировать акционерные соглашения и запустить механизм привлечения средств за счет биржевых и краудинвестинговых платформ, расширить круг инвесторов в СЗПК за счет оценки их кредитных рейтингов и кредитования под залог будущих компенсаций и др.

Что касается регулирования избыточных ограничений, то предлагается исключить ограничения по числу участников инвестиционных товариществ и их объему финансирования, а также ввести реестр таких товариществ. В плане есть и цифровизация сферы капитальных вложений в рамках экспериментальных правовых режимов (например, удаленного создания юрлица), а также повышение лимита для инвестиционных счетов втрое (до 3 млн рублей).

По информации "Коммерсанта", документ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова 18 марта разослан в РСПП, ТПП и "Деловую Россию", а также на согласование в ЦБ, Минфин, ФАС, Минстрой и пр. В Минэкономразвития газете подтвердили, что документ находится в высокой степени готовности и принципиальных замечаний к нему не ожидается.