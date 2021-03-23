Защита и доход: как работает инвестиционное и накопительное страхование жизни

Каждый взнос делится на части. Часть идет на расходы самой страховой компании. Часть отправляется в резерв — из него как раз выплачивают возмещения при наступлении страхового случая. А основная часть идет в инвестиции для получения дополнительного дохода. Благодаря этому страховая покрывает затраты на резерв и остается способна выплатить клиенту запланированную сумму.

При покупке полиса НСЖ клиент никак не влияет на то, во что будут вкладываться деньги. Это дело компании.

При ИСЖ вложения делятся на две части: гарантийную и инвестиционную. Такое разделение призвано защитить инвестиции от рыночных колебаний. Узнайте соотношение этого распределения. Сообщить это все страховая или ее партнер, который продает полис, обязаны еще до заключения договора.

Гарантийная часть вкладывается в надежные инструменты — например, в депозиты или государственные облигации. Доход по этой части позволяет страховщику вернуть клиенту не меньше той суммы, что последний внес.

Инвестиционная часть направляется в высокодоходные, но и более рисковые активы. И вот здесь владелец полиса уже может выбрать инвестиционную стратегию — куда компания будет вкладываться. Она может быть связана с отраслью (например, нефтянка или технологические компании), инструментами (иностранные облигации) или странами (фондовый рынок США).

От выбранной стратегии и будет зависеть доход. Но в отличие от тех же вкладов инвестиционный доход не гарантирован и в целом непредсказуем. Вы можете разве что только оценить доходность инвестиционных программ компании в прошлом, чтобы понять, насколько стратегии, которые она предлагает, в принципе успешны.

Как показывает статистика ЦБ, часто не очень. Так, средняя доходность трехлетних полисов ИСЖ, действие которых завершилось в январе — сентябре 2020 года, составила 4,7% против 7% по вкладам за этот же период. При этом около трети таких полисов показали и вовсе нулевую доходность.

Кстати, весь доход, если он и будет, вы не получите — клиенту достается только часть. Размер этой доли определяет "коэффициент участия", всегда прописанный в договоре.