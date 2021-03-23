Защита и доход: как работает инвестиционное и накопительное страхование жизни

В январе 2021 года ЦБ рекомендовал страховщикам ограничить продажу инвестиционных страховых полисов гражданам, которые не обладают специальными знаниями. Речь в первую очередь шла о полисах инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и некоторых видах накопительного страхования жизни (НСЖ). Кроме того, он решил ужесточить требования к этим продуктам.
Регулятор и раньше критиковал их за сложность. А сейчас к тому же обратил внимание на практику, когда банковские работники предлагали клиентам полисы ИСЖ или НСЖ под видом вкладов с высокой доходностью. И не объясняли при этом их особенности и риски.
А объяснения здесь требуются — это довольно непростые инструменты.
Что такое ИСЖ и НСЖ? Как они устроены?
Это одновременно страховка и инвестиции (если рассматриваем инвестиционное страхование) или накопления (если накопительное).
Схемы и ИСЖ, и НСЖ в целом похожи:
- Клиент платит страховой компании взносы. Это может быть единовременный крупный платеж или регулярные взносы поменьше.
- Страховая вкладывает полученные деньги в различные финансовые инструменты, одновременно предоставляя клиенту страховую защиту.
- Если с ним за время действия договора ничего не происходит, то по окончании этого срока он получает назад свои взносы плюс, возможно, что-то сверх того.
- Если происходит страховой случай, то клиент получает страховую выплату. Ее размер зависит от условий договора.
Тогда в чем различия между ИСЖ и НСЖ?
Цель клиента в НСЖ — накопить крупную сумму к определенному моменту и при этом все время оставаться под страховой защитой.
НСЖ можно оформить, чтобы:
- накопить ребенку на высшее образование или жилье;
- накопить на покупку недвижимости;
- накопить капитал на будущую пенсию и т.п.
То есть это всегда длительные цели, требующие крупных сумм. Поэтому и срок действия договоров НСЖ почти всегда от пяти лет и больше, а взносы начисляются в десятках, если не в сотнях тысяч рублей ежегодно.
ИСЖ интересен больше предлагаемым инвестиционным доходом. Поэтому сроки таких договоров могут быть значительно короче — нередко от трех до пяти лет. ИСЖ подойдет, если вы хотите приумножить крупную сумму за сравнительно короткое время.
И чем это все отличается от обычного страхования жизни?
В стандартных программах клиент покупает полис (часто на год). И если с ним что-то происходит, то есть наступает страховой случай, страховая компания просто платит компенсацию. Ее размер традиционно в разы превышает стоимость полиса. А если ничего не происходит, то клиенту ничего и не возвращают — страховой взнос становится прибылью страховой компании.
При ИСЖ и НСЖ вы получите страховые взносы обратно. Если, конечно, будете соблюдать условия договора.
Конечно, возникает вопрос: в чем тогда выгода страховых компаний? Для них клиентские взносы, по сути, являются кредитованием. Клиент дает деньги, которыми они могут пользоваться, а они за это обеспечивают ему страховую защиту и часть дохода, который заработают на его капитале.
Какие риски покрывает такая страховка?
Чаще всего и ИСЖ, и НСЖ покрывают смерть и инвалидность. Также это еще может быть и потеря трудоспособности.
Некоторые компании иногда отдельно прописывают такой риск, как "смерть в результате несчастного случая". Собственно, если застрахованный клиент умирает в результате несчастного случая, то выгодоприобретатель по его договору получит выплату и по риску смерти ("в результате любой причины"), и по риску "смерть в результате несчастного случая".
Нередко компании предлагают услугу, когда при получении инвалидности клиент освобождается от взносов. Страховая делает их за него и обязуется выплатить предполагаемую сумму по окончании действия договора. Однако выплат за саму инвалидность в этом случае, скорее всего, не будет.
Но не все обстоятельства смерти или инвалидности могут считаться страховым случаем. У каждой компании есть свой список исключений. И прочитать этот список стоит до подписания договора.
Кстати, есть и списки исключений, при которых страховые в принципе не заключают стандартные договоры страхования. Например, в них почти всегда входят ВИЧ/СПИД, гепатиты, онкология, болезни сердца и т.п. Так что не нужно скрывать состояние здоровья от страховой. Иначе, если правда выяснится, договор рискует быть признан недействительным. В нем отдельно прописывается, сколько вы тогда получите.
А еще клиенту выплатят деньги, если он не умрет и с ним ничего не случится. В договоре это называется дожитием, то есть человек дожил до окончания договора без происшествий.
Как страховая компания инвестирует деньги?
Каждый взнос делится на части. Часть идет на расходы самой страховой компании. Часть отправляется в резерв — из него как раз выплачивают возмещения при наступлении страхового случая. А основная часть идет в инвестиции для получения дополнительного дохода. Благодаря этому страховая покрывает затраты на резерв и остается способна выплатить клиенту запланированную сумму.
При покупке полиса НСЖ клиент никак не влияет на то, во что будут вкладываться деньги. Это дело компании.
При ИСЖ вложения делятся на две части: гарантийную и инвестиционную. Такое разделение призвано защитить инвестиции от рыночных колебаний. Узнайте соотношение этого распределения. Сообщить это все страховая или ее партнер, который продает полис, обязаны еще до заключения договора.
Гарантийная часть вкладывается в надежные инструменты — например, в депозиты или государственные облигации. Доход по этой части позволяет страховщику вернуть клиенту не меньше той суммы, что последний внес.
Инвестиционная часть направляется в высокодоходные, но и более рисковые активы. И вот здесь владелец полиса уже может выбрать инвестиционную стратегию — куда компания будет вкладываться. Она может быть связана с отраслью (например, нефтянка или технологические компании), инструментами (иностранные облигации) или странами (фондовый рынок США).
От выбранной стратегии и будет зависеть доход. Но в отличие от тех же вкладов инвестиционный доход не гарантирован и в целом непредсказуем. Вы можете разве что только оценить доходность инвестиционных программ компании в прошлом, чтобы понять, насколько стратегии, которые она предлагает, в принципе успешны.
Как показывает статистика ЦБ, часто не очень. Так, средняя доходность трехлетних полисов ИСЖ, действие которых завершилось в январе — сентябре 2020 года, составила 4,7% против 7% по вкладам за этот же период. При этом около трети таких полисов показали и вовсе нулевую доходность.
Кстати, весь доход, если он и будет, вы не получите — клиенту достается только часть. Размер этой доли определяет "коэффициент участия", всегда прописанный в договоре.
Можно ли платить взносы, только когда удобно? И что произойдет, если не заплатить?
Так, скорее всего, не получится. Компании, как правило, предлагают две опции:
- либо внести крупную сумму сразу, которая потом будет расти за счет инвестиционного дохода. Схема используется при ИСЖ;
- либо вносить регулярные платежи. Применяется при НСЖ. Но пропустить платеж, если вы не хотите потерять деньги, не выйдет.
Пропускать или менять размер платежа можно, только если в договоре есть такая возможность или вы отдельно договоритесь об этом со страховой компанией.
Штрафы за несвоевременную оплату также прописываются заранее. Компания может расторгнуть договор или провести так называемую конверсию. В этом случае страховая зафиксирует тот объем страховых платежей, который вы внесете к этому моменту, и будет считать его в полном объеме уплаченной страховой премией.
Новый размер страховой премии изменит и размер предполагаемых страховых выплат.
Это как?
Разберем пример реального договора НСЖ, срок действия которого — 10 лет. Ежегодный платеж — 50 тыс. рублей. По дожитию клиент должен получить 500 тыс. рублей плюс какой-то доход, который удастся заработать страховой (если удастся, конечно). При этом в течение срока действия смерть, смерть в результате несчастного случая или инвалидность страхуются на 240 тыс. рублей каждый риск.
Ситуация первая. Клиент платит исправно, не пропуская платежи. И за пять лет он вносит 250 тыс. рублей. Но происходит несчастье, и его родственники получают накопленные к этому моменту взносы, страховую выплату в размере 240 тыс. рублей по риску смерти плюс еще 240 тыс. по риску смерти в результате несчастного случая плюс дополнительный доход, который был сформирован.
Ситуация вторая. После пяти лет клиент решает прекратить платить, и происходит конверсия договора на сумме в 250 тыс. рублей. По окончании действия договора за дожитие клиент получит не 250 тыс. рублей, как мог бы ожидать, а только около 120 тыс. рублей.
А если за следующие после конверсии пять лет он скончается, то выплаты составят не 240 тыс. рублей, а только чуть более 57 тыс. рублей по каждому риску.
Рассчитать условия конверсии самостоятельно не получится — такую информацию может предоставить только страховая.
А если нет возможности платить взносы, можно просто расторгнуть договор?
Досрочно расторгнуть договор можно, но невыгодно. В этом случае вы получите так называемую выкупную сумму — это только часть внесенных вами средств. То есть получите вы меньше, чем успели накопить. Это своеобразный штраф за досрочное расторжение.
Размер этого штрафа может различаться в разных программах и у разных компаний. А также он нередко зависит от даты расторжения договора — чем ближе срок окончания его действия и чем больше вы успели внести, тем меньше будет процент потерь. А вот в первые пару лет он может вообще составить 100% от взносов.
Так, в рассмотренном выше примере при внесенных взносах на 250 тыс. рублей вернут только 138 тыс. рублей.
ЦБ планирует облегчить возврат средств: пока еще проект обновленных требований к страховщикам предполагает, что покупатели полисов с регулярными взносами до уплаты третьего такого взноса смогут полностью вернуть всю сумму, которую успели внести.
То есть от договора никак нельзя отказаться?
Как и со всеми страховыми продуктами, у вас есть "период охлаждения" — первые 14 дней сразу после заключения договора. Тогда от него еще можно отказаться без потерь. После уже вряд ли получится.
Собственно, высокие штрафы за досрочное расторжение или прекращение взносов и остаются одним из главных минусов продуктов ИСЖ и НСЖ. Помимо их общей сложности.
А что будет с моими деньгами, если страховая лишится лицензии?
Страховые компании в России сравнительно редко лишаются лицензий. Но все равно важно выбирать надежную компанию. ИСЖ и НСЖ — это не депозиты, а значит, эти деньги не застрахованы в системе страхования вкладов. Хотя ЦБ в декабре 2020 года объявил, что подготовил изменения в законодательство, которые должны создать систему страхования средств на рынке страхования жизни.
Обычно сумма и схема возврата зависят от вида страховки. Сейчас по закону в случае со страхованием жизни компания должна в течение 45 дней после отзыва лицензии расторгнуть все договоры и в течение еще шести месяцев вернуть клиентам деньги, если это предусмотрено документами. По ИСЖ и НСЖ вернут все ту же выкупную сумму, объясняют в проекте ЦБ по финансовой грамотности.
Но это все в идеале. В жизни у страховой может просто не оказаться на это денег. Тогда страхователю придется ждать процедуры банкротства и обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Схема заработка сложная, расторгнуть договор без потерь нельзя, перестать платить тоже. А есть у программ ИСЖ и НСЖ какие-то плюсы?
- Социальный налоговый вычет. При оформлении ИСЖ или НСЖ можно вернуть налоговый вычет в размере 13% от уплаченного взноса.
При этом страхование должно быть оформлено минимум на пять лет. По программам на меньший срок вычет не дадут.
Годовой лимит социальных расходов, по которым можно получить вычет, — 120 тыс. рублей. И кроме добровольного страхования жизни сюда также входят расходы на образование, лечение и т.д.
- Взносы по ИСЖ и НСЖ не подлежат разделу при разводе, не могут быть арестованы или изъяты.
На них в принципе никто не может претендовать. Так как фактически у страховки особый правовой статус, и это не имущество.
- Наследовать по полису ИСЖ и НСЖ может кто угодно.
Владелец полиса может самостоятельно указать, кому он хочет оставить деньги в случае своей смерти. И это совсем не обязательно должны быть наследники по закону. Кроме того, в обычном случае наследники могут вступить в право собственности только через полгода, страховая же выплачивает деньги, как правило, гораздо быстрее.
- Возврат денег по окончании срока действия договора признается страховой выплатой, а потому не облагается налогом.
В некоторых случаях может понадобиться заплатить налог с инвестиционного дохода, но только если его процент обогнал среднегодовую ключевую ставку.
Как купить страховой полис — инвестиционный или накопительный?
Их продают как сами страховые компании, так и их партнеры-агенты — часто это банки.
Убедитесь, что у страховой есть лицензия Банка России, а посредник работает легально.
Но главное — внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора. И не стесняйтесь просить объяснения, если что-то не понятно.
Арина Раксина