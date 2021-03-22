Экс-глава пресс-службы "Сбера" назначена вице-президентом по коммуникациям "Билайна"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывшая руководитель пресс-службы "Сбера" Софья Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям и устойчивому развитию "Билайна", говорится в сообщении компании.

На этой позиции Иванова будет отвечать за укрепление репутации бренда, развитие коммуникаций с российскими медиа и продвижение ESG-повестки и будет напрямую подчиняться гендиректору "Билайна" АлександруТорбахову.

До прихода в "Билайн" Иванова возглавляла пресс-службу "Сбера", где отвечала за коммуникации Сбербанка и компаний экосистемы. До этого руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК "Калашников", занимала должность PR-директора Rambler&Co.

В сентябре 2020 года должность вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию "Билайна" покинул Андрей Быкасов, ее он занимал с 2015 года.