Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка, продаваемую в России, несмотря на риски, связанные с подорожанием сырья. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"С начала 2021 года мы наблюдаем рост цен до 30-35%, это подтверждают и российские предприятия легкой промышленности. Происходящее связано с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и с ростом цен на все биржевые виды сырья, каким является и хлопок. В то же время если смотреть на состав продаваемой ретейлерами одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не стопроцентный хлопок. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка - некорректно", - отметили в ведомстве. Если же рассматривать подорожание импортного хлопка в отношении изделий с высоким содержанием хлопка, то, отметили в министерстве, стоит говорить "лишь о возможных рисках".

В министерстве пояснили, что, во-первых, ретейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж. "Во-вторых, у государства есть наработанные практики взаимодействия с бизнесом в сложных случаях, когда мы наблюдаем риски роста цен. По каждой группе товаров мы вместе с ФАС России и Минэкономразвития, который теперь отвечает за мониторинг цен, смотрим, каковы объективные предпосылки к изменению стоимости продукции, чтобы не допустить необоснованного повышения", - добавили в ведомстве.

В 2020 году рост цен на потребительские товары сегмента продукции легпрома был ниже инфляции (инфляция за 2020 год составила 4,9%, а частности, инфляция товаров непродовольственного сектора - 4,8%). Значительных скачков цен на рынке легпрома не зафиксировали.

"В соответствии с проведенным мониторингом цен на потребительские товары, куда входит, в числе прочего, одежда, обувь и аксессуары, в 2020 году небольшой рост (в пределах инфляции или чуть выше) в следующих товарных позициях: трусы детские 5,3%, сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста 4,9%, колготки женские эластичные 4,5%, сорочка ночная женская 4,1%, майки и футболки мужские бельевые 4%", - напомнили в ведомстве.